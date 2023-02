Frosinone: 8 sospettati per la morte di Thomas Bricca, due ascoltati ieri sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8 le persone sospettate di essere coinvolte nell'omicidio di Thomas Bricca, in 19enne di Alatri morto dopo 48 ore di agonia, ucciso da un colpo di pistola sparato da due uomini in sella ad uno scooter lunedì sera in via Liberio. Del gruppo fanno parte anche i due giovani che, ieri sera, sapendo di essere ricercati perche ritenuti coinvolti nella vicenda, si sono presentati spontaneamente ai carabinieri per sostenere la loro totale estraneità ai fatti. Il pm della procura di Frosinone Adolfo Coletta li ha sentiti ieri sera ma senza prendere provvedimenti restrittivi. (Rer)