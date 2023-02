Cina: ministero Esteri, regione non è “campo di battaglia per competizione geopolitica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Asia-Pacifico “non è un campo di battaglia per la competizione geopolitica, né accoglie la mentalità da Guerra fredda e lo scontro tra blocchi”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Mao Ning, durante la conferenza stampa di ieri, dopo che Nato e Giappone hanno rinnovato la loro “preoccupazione” per la cooperazione Cina-Russia in una dichiarazione congiunta. La portavoce ha replicato criticando il riarmo giapponese - “un’iniziativa che viene seguita attentamente dalla comunità internazionale” - e le azioni della Nato, “che ha sempre tentato di espandersi oltre i suoi scopi” e ha “inventato la minaccia cinese”. (Cip)