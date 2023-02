Digitale: Polizia di Stato e Rai Documentari presentano "Senza rete", docufilm sul cyberbullismo per sensibilizzare a uso consapevole web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza Rete" intende rimuovere quella rete, che può essere alibi o allo stesso tempo strumento di tortura. E lo fa ponendo al centro della narrazione le storie di alcuni ragazzi e ragazze vittime di cyberbullismo, attraverso la loro testimonianza diretta e quella delle persone a loro più vicine, degli operatori della Polizia postale che, con la loro umanità, si sono trovati ad affiancarli e soccorrerli. Come la storia di Andrea, che non ce l'ha fatta a sconfiggere quel mostro, o quella di Francesco e Valeria che invece la spuntano e lo mettono al tappeto, lasciandosi alle spalle la paura e la vergogna. Attraverso i loro racconti e con l'aiuto di psicologi, docenti e esperti della Polizia postale, "Senza Rete" mostra le pieghe oscure del cyberbullismo ma anche e soprattutto la luce in fondo al tunnel che può rischiarare quel buio. Proprio ad Alessandro Cascone è dedicata oggi la proiezione in anteprima del docufilm all'Auditorium Parco della Musica di Roma con la partecipazione degli studenti delle scuole romane insieme ai genitori di Alessandro, al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, al presidente della Rai Marilena Soldi e al direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi. L'evento è presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Prodotto da Silvio Ricci per la SiriVideo in collaborazione con Polizia di Stato e Rai Documentari, scritto da Giovanni Capetta, Riccardo Mazza e Marco Speroni, che ne cura anche la regia, il docufilm sarà trasmesso da Rai Documentari sabato 4 febbraio in seconda serata su Rai Due. (Com)