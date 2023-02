Russia: Lavrov, Occidente vuole sconfiggere Mosca per "risolvere la questione russa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'Occidente sta cercando di sconfiggere la Russia in un tentativo di "risolvere la questione russa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Perché la gente rifiuta di vedere l'ideologia nazista che ora sta alla base del regime di Kiev? Considero tutte le dichiarazioni che vengono fatte dai suoi sostenitori e burattinai come un tentativo di risolvere finalmente 'la questione russa'", ha sostenuto Lavrov. Il ministro di Mosca ha ricordato le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui il risultato del conflitto dovrebbe essere la sconfitta della Russia in modo che il Paese "non possa ripristinare la sua economia per decenni". "Non è razzismo, non è nazismo, non è un tentativo di risolvere la 'questione russa'?" ha chiesto Lavrov. (Rum)