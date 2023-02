Lombardia 2023: Berlusconi, FI cardine maggioranza centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Tra pochi giorni saremo chiamati a votare per scegliere chi dovrà governare la nostra Regione nei prossimi cinque anni. Per noi, la Lombardia è quella Regione che garantisce da tanti anni a tutti noi un’amministrazione efficiente, efficace. Quella Regione dove, grazie al genio, al talento, alla caparbietà dei suoi cittadini, si possono realizzare i sogni e progetti che altrove è pressoché impossibile realizzare. Ve lo dice un figlio di questa Regione, che fin da ragazzo è stato abituato a sognare e che poi ha potuto realizzare ciò che per altri era una follia. Io l’ho fatto nell’urbanistica, nelle telecomunicazioni, nello sport, nella politica". Lo ha detto, in un video pubblicato su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Tanti cittadini lombardi custodiscono nella propria anima e nel proprio cuore quegli ideali liberali garantisti, cristiani ed europeisti che sono il nostro patrimonio - ha continuato l'ex premier -. Gli stessi ideali sui quali Forza Italia ha costruito trent’anni fa quella coalizione che ha impedito ai comunisti di prendere il potere al governo e di fare dell'Italia un paese comunista. Noi ce l’abbiamo messa tutta e ce la metteremo ancora tutta, affinché anche la Lombardia possa continuare ad essere governata dalla nostra coalizione, in modo da garantire ai suoi cittadini efficienza, sicurezza e benessere, in modo da continuare ad essere l’esempio del buon governo in Italia e in Europa. Per tutte queste ragioni, io chiedo a tutti i figli della nostra Lombardia di non restare a casa il 12 e 13 febbraio. Vi chiedo di andare a votare e di votare per noi di Forza Italia, che siamo il cardine della maggioranza di centrodestra. Per noi - ha concluso Berlusconi - che sempre teniamo alta la bandiera della democrazia, della libertà, del cristianesimo e del garantismo nella nostra Italia". (Rin)