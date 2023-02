Credito: Deutsche Bank, utile netto aumentato del 159 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha realizzato nel 2022 un utile netto di 5,02 miliardi di euro, pari a un aumento del 159 per cento su base annua. È quanto comunicato dallo stesso istituto di credito, il cui rendimento al netto delle imposte sul patrimonio tangibile è cresciuto nello scorso anno del 9,4 per cento. Come evidenzia il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del miglior risultato per la principale banca tedesca in 15 anni. A questo successo ha contribuito un effetto fiscale positivo di 1,4 miliardi di euro. “Poiché gli affari negli Stati Uniti stanno di nuovo andando meglio”, Deutsche Bank può ora compensare le perdite degli anni precedenti con i profitti attuali e quindi ridurre il carico fiscale. I dati rendono evidente il superamento dell'obiettivo dell'amministratore delegato, Christian Sewing, di ottenere un rendimento al netto delle imposte sul patrimonio netto tangibile dell'8 per cento entro la fine del 2022. Ora, Deutsche Bank banca ha confermato il suo obiettivo di raggiungere un rendimento al netto delle imposte di oltre il dieci percento entro il 2025. (Geb)