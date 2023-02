Taiwan: presidente parlamento You non conferma visita McCarthy a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento di Taiwan, You Si-kun, ha declinato una richiesta di commento sulla potenziale visita che il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, potrebbe condurre a Taipei quest’anno. Durante un incontro con la stampa a Washington, a margine del suo intervento al vertice internazionale sulla libertà religiosa, You si è limitato a chiarire che quelle tra Taiwan e gli Stati Uniti “sono normali interazioni tra due governi democratici, cui la Cina non dovrebbe reagire con esagerazione”. Il presidente del parlamento di Taiwan parteciperà oggi alla Colazione di preghiera nazionale degli Stati Uniti, un incontro annuale con i leader politici e religiosi. You è partito alla volta di Washington il 31 gennaio e concluderà la sua visita sabato prossimo, 4 febbraio. (Was)