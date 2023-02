Taiwan: produzione industriale diminuita per il quarto mese consecutivo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a Taiwan è diminuita per il quarto mese consecutivo a dicembre, periodo in cui è diminuita del 7,39 per cento su base annua. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero dell’Economia, che attribuisce la flessione soprattutto all’indebolimento della domanda globale. Il sottoindice relativo alla manifattura, che rappresenta oltre il 90 per cento della produzione totale, è diminuito dell’8,4 per cento a 131,99 punti, registrando un calo su base annua per quattro mesi consecutivi. Stando a quanto riferito dal vice direttore del dipartimento di Statistica del dicastero, Huang Wei-chieh, la contrazione della produzione industriale risulta comunque in linea alle aspettative degli analisti. (Cip)