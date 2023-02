Migranti: fonti Ue, non paper Italia indica quattro aree d’intervento per gestire il fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri l’Italia ha fatto circolare a Bruxelles un non paper sull’immigrazione che è stato inviato agli altri Stati membri e alla Commissione europea. È quanto confermato da fonti diplomatiche Ue, secondo cui il documento si sofferma in particolar modo sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio ed elenca una serie di misure che si concentrano innanzitutto sugli interventi realizzabili al di fuori delle frontiere dell’Ue, per arrivare a toccare infine quelle interne. Nel documento, quindi, si mette in luce come la vera soluzione strutturale alla sfida migratoria risieda nella prevenzione dell’immigrazione irregolare e nella stabilizzazione dei flussi. Sulla base delle proposte contenute nel Nuovo Patto sull'Asilo e la Migrazione della Commissione, il documento italiano suggerisce un approccio articolato su quattro aree di intervento, che si rifanno appunto a quattro momenti diversi del fenomeno migratorio: il primo riguarda l’azione al di fuori dell’Ue e prevede degli incentivi alla cooperazione a medio termine con i Paesi terzi. L’obiettivo è incoraggiare tali Paesi alla cooperazione e, per ottenere questo scopo, l'Ue dovrebbe utilizzare tutte le leve disponibili: dialogo politico, premi per la cooperazione, condizionalità commerciali, facilitazioni nei visti. Nel documento, inoltre, si chiede lo sviluppo di corridoi umanitari europei, coordinati e finanziati dalla Commissione europea, come modo per garantire un accesso sicuro e legale all'Europa alle persone vulnerabili, combattendo al contempo il traffico di esseri umani. (segue) (Beb)