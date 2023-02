Migranti: fonti Ue, non paper Italia indica quattro aree d’intervento per gestire il fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda area di intervento delineata dal non paper prevede di affrontare le cause dei flussi, in particolare in Africa. Parallelamente alla piena ed efficace attuazione della "Nuova Agenda per il Mediterraneo", secondo le fonti diplomatiche Ue, l’Italia chiede l'elaborazione di un nuovo Patto dell'Ue per l'Africa, incentrato su investimenti, educazione e concrete opportunità di sviluppo. La terza area di intervento indicata nel documento riguarda un migliore coordinamento delle attività di ricerca e soccorso. Secondo l’Italia, in questo campo c’è bisogno di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri dell’Ue, anche per quanto riguarda le operazioni effettuate da navi private (mercantili e Ong) battenti bandiera degli Stati membri e di Paesi terzi associati. Infine, è necessario trovare all'interno dell'Ue un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. L’ultima parte è dedicata alla dimensione interna, in cui viene ribadito il necessario riequilibrio tra solidarietà ed equa condivisione di responsabilità, a partire dalle ricollocazioni obbligatorie. Pur non rappresentando la soluzione strutturale ai flussi migratori, a breve termine le ricollocazioni restano uno strumento necessario di solidarietà concreta, secondo quanto emerge dal documento italiano. Tale meccanismo tuttavia richiede miglioramenti significativi rispetto al meccanismo volontario istituito nel giugno 2022. Allo stesso tempo, a quanto si apprende, alla base dell'impostazione italiana vi è la volontà di uscire una volta per tutte dalla logica binaria dei movimenti primari e secondari, per adottare un approccio strutturato e a tutto tondo al fenomeno. (Beb)