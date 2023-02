Tunisia: Moody's declassa rating di quattro banche da Caa1 a Caa2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo declassamento dell'agenzia Moody's del rating sovrano della Tunisia da "Caa1" a "Caa2", con outlook negativo, dimostra che "il Paese è ora giudicato come ad altissimo rischio”. Lo ha detto l'esperto economista Ezzedine Saidane all'emittente radiofonica "Shems fm", spiegando che la classificazione di Moody's comprende 20 posizioni e la Tunisia occupa attualmente il 18esimo posto: scendere di un altro livello significherebbe bancarotta e, quindi, il ricorso al Club di Parigi per rinegoziare il debito. Moody's ha declassato il rating del credito della Tunisia mentre il Paese nordafricano fatica a ottenere i fondi necessari per finanziare l’azione del governo, tra le turbolenze economiche causate dalla pandemia di coronavirus e le ricadute della crisi ucraina. "Un nuovo programma del Fondo monetario internazionale deve ancora essere assicurato (…), aggravando una posizione finanziaria già difficile e aumentando le pressioni sulle riserve valutarie della Tunisia", riferisce l’agenzia. (segue) (Tut)