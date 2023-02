Tunisia: Moody's declassa rating di quattro banche da Caa1 a Caa2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tunisina è stata gravemente colpita dalla guerra in Ucraina, che ha ampliato il disavanzo delle partite correnti, dal rallentamento indotto dal coronavirus, dall'elevato debito e dal deterioramento delle finanze. Per uscire dalla peggiore crisi economica e finanziaria post-rivoluzione del 2011, il Paese nordafricano sta cercando di ottenere un prestito di 4 miliardi di dollari. A ottobre, la Tunisia aveva raggiunto un accordo preliminare per un nuovo Strumento di finanziamento esteso di 48 mesi del valore di circa 1,9 miliardi di dollari per sostenere il programma di riforma economica del governo. Tuttavia, a causa dei ritardi nella promulgazione della legge finanziaria e delle poche garanzie date, il Paese deve ancora ottenere finanziamenti dall’istituzione finanziaria con sede a Washington. "Ulteriori ritardi prolungati nell'assicurare un nuovo programma dell’Fmi eroderebbero le riserve di valuta estera attraverso prelievi per i pagamenti del servizio del debito, esacerbando così i rischi della bilancia dei pagamenti e la probabilità di una ristrutturazione del debito che comporterebbe perdite per i creditori del settore privato", ha affermato Moody's. (segue) (Tut)