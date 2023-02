Sardegna: medici di medicina generale in agitazione, denunciano programmazione fantasiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato di agitazione dei medici di medicina generale aderenti alla Fimmg. In una nota inviata all'assessore alla Sanità e ai direttori di tutte le Asl, i segretari Fimmg sottolineano che “la Sardegna è senza prospettive serie di riorganizzazione della sanità territoriale, e con una programmazione attuale "fantasiosa" che vede, nella riduzione delle Guardie Mediche – ma dotate di teleconsulto, infermiere, amministrativo – la soluzione alla disorganizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali”. Secondo i medici, la programmazione non è “idonea ad affrontare con coraggio la gravissima emergenza assistenziale della nostra Isola, e che palesemente ignora norme di legge (come la 189/2021) e contrattuali (l'Accordo collettivo nazionale 2016-2018) che prevedono l'istituzione e il finanziamento delle "forme associative della medicina generale" Aft (Associazioni funzionali territoriali), micro-team, Uccp (Unità complesse di cure primarie) quali presidi capillarmente diffusi nel il territorio atti a derogare servizi sanitari qualificati”. (segue) (Rsc)