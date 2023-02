India: Jammu e Kashmir, amministrazione intitola decine di strutture a vittime del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del Territorio indiano di Jammu e Kashmir ha rinominato 57 strutture – tra scuole, strade, ponti e stadi – per intitolarle a “martiri” caduti per la nazione. Le nuove intitolazioni rientrano nelle celebrazioni per il 75mo anniversario dell’indipendenza dell’India. Le 57 strutture sono state dedicate a militari, agenti di polizia e civili uccisi in “attacchi terroristi”, anche molto recenti, del 2021 e 2022, ma ci sono anche casi di dediche a ufficiali morti in incidenti aerei in servizio o in addestramento. I distretti interessati sono Udhampur (con 23 cambi di denominazioni), Ganderbal (sei), Srinagar (cinque), Shopian (quattro), Anantnag, Budgam, Kupwara e Baramulla (tre per ciascuno), Pulwama e Kulgam (due per ciascuno), Bandipora, Samba e Jammu (uno per ciascuno). (segue) (Inn)