Albania: missione Osce, continuo sostegno alla partecipazione giovanile alle elezioni

- La missione dell’Osce in Albania continuerà a sostenere la partecipazione dei giovani nelle elezioni e il loro coinvolgimento nei processi democratici partecipativi e trasparenti. Lo si legge in un messaggio congiunto del capo della missione, l’ambasciatore Guido De Sanctis, e del commissario elettorale statale albanese, Ilirjan Celibashi, pubblicato in occasione della giornata internazionale delle elezioni. “Il 14 maggio 2023 gli albanesi eleggeranno i sindaci e i consiglieri comunali che governeranno nei prossimi quattro anni. Votare è un diritto importante ma è anche un dovere civico per tutti”, si legge nel comunicato. “Oggi dovremmo porre particolare attenzione alla gioventù in generale, specialmente a coloro che il 14 maggio voteranno per la prima volta. I giovani sono una parte vitale di tutti i processi democratici e delle elezioni in particolare”, continua il testo. (Alt)