Turismo: Spagna, nel 2022 accolti 71,6 milioni di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Spagna ha ricevuto un totale di 71,6 milioni di turisti, più che raddoppiando la cifra dell'anno precedente, gravemente influenzata dalla pandemia del coronavirus. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), questo risultato è ancora inferiore del 14,3 per cento a quello del 2019, quando erano stati registrati 83,7 milioni di visitatori. Gli arrivi di turisti dal Regno Unito sono aumentati del 251,3 per cento, dalla Francia del 73,3 per cento e dalla Germania dell'87,4 per cento, i principali Paesi di provenienza dai turisti. Per regione, la Catalogna è stata la principale destinazione principale nel 2022, con il 20,7 per cento del numero totale di visitatori. Seguono le Isole Baleari (18,5 per cento) e dalle Isole Canarie (17,2 per cento). Per la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, questi dati confermano l'intensa ripresa del settore turistico nel 2022. "Le aspettative che avevamo di recuperare la maggior parte dei turisti internazionali del periodo pre-pandemia sono state soddisfatte, ma la cosa più importante è che la spesa sta crescendo di più e anche la permanenza media e questo significa un miglioramento della qualità e della redditività del nostro settore", ha detto Maroto. (Spm)