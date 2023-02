Usa-Sudan: dipartimento di Stato, rilascio assassino diplomatico Granville non rientrava negli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno negato che il rilascio di Abdel-Raouf Abu Zaid, il cittadino sudanese ritenuto responsabile dell'omicidio del diplomatico statunitense John Granville e del suo autista sudanese Abdel Rahman Abbas nel 2008, rientrasse in un accordo fra i due Paesi. In una nota, il dipartimento di Stato si è detto profondamente turbato dalla mancanza di trasparenza nel processo legale svolto. Le autorità del Sudan hanno rilasciato l'uomo dal carcere dopo il pagamento di un risarcimento alla famiglia della vittima. La notizia, annunciata al quotidiano "Sudan Tribune" dal fratello di Zaid, è stata confermata dallo stesso dipartimento di Stato Usa. Abuzeid rimane comunque nell'elenco dei terroristi globale di Washington, dove è stato inserito dal 2013. Granville e il suo autista erano entrambi dipendenti dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). L'omicidio avvenne a Khartum. (segue) (Was)