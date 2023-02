Usa-Sudan: dipartimento di Stato, rilascio assassino diplomatico Granville non rientrava negli accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdel Raouf Abu Zaid ha dichiarato al sito privato Sudan Tribune che “le autorità lo hanno rilasciato dopo aver ricevuto documenti dagli Stati Uniti che dimostrano che aveva pagato un risarcimento in denaro alla famiglia”. Il suo rilascio è avvenuto dopo che l'uomo aveva minacciato di iniziare uno sciopero della fame per "trattamenti disumani" da parte delle autorità carcerarie. Nel giugno 2009 un tribunale sudanese ha condannato Abu Zaid e altri quattro uomini in relazione all'uccisione del diplomatico e ha condannato a morte quattro di loro, tra cui lo stesso Abu Zaid. (Was)