Germania: 70 militari ucraini si addestrano all'uso dei Patriot

- Sono 70 i militari ucraini giunti in Germania per essere addestrati all'utilizzo dei sistemi per la difesa aerea Patriot. Le attività di formazione inizieranno nella giornata di oggi, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In consultazione con gli Stati Uniti, il governo tedesco ha deciso di fornire all'Ucraina un'unità di Patriot, nel quadro del sostegno alla difesa del Paese aggredito dalla Russia. (Geb)