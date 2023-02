Ita: Cuscito (Filt-Cgil), accordo su retribuzioni non è più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell'avvio degli incontri fra Ita Airways e Lufhtansa per la delicata fase di rilancio e sviluppo della compagnia “è bene che tutti gli interlocutori seduti al tavolo sappiano che non è più rinviabile, neanche di un giorno, l'adeguamento delle retribuzioni di tutto il personale di terra e di volo di Ita Airways". Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, aggiungendo che "dal confronto ci aspettiamo anche sviluppo della flotta e del network e la conferma del piano di assunzioni previsto dagli accordi". "In merito alle trattative con i vertici della compagnia su contratto e stipendi - continua Cuscito - abbiamo, pur con qualche avanzamento, preso atto purtroppo della mancata disponibilità aziendale di arrivare a sottoscrivere un accordo e quindi abbiamo proseguito con la richiesta di convocazione al ministero del Lavoro e siamo pronti a ricorrere a tutte le azioni di mobilitazione previste dalla legge, inclusi gli scioperi se necessario. Auspichiamo però che l'azienda e l'azionista sciolgano le riserve a brevissimo e si arrivi prima ad un accordo sull'aumento delle retribuzioni. Tutto il personale di Ita Airways - sottolinea infine Cuscito - ha contribuito con professionalità alla fase di start up della compagnia, anche a fronte di sacrifici sul piano economico, e non può attendere oltre un accordo sulle retribuzioni, in linea con quanto previsto e attuato dalle altre compagnie aeree europee, né tantomeno può attendere la finalizzazione della procedura di ingresso del partner che necessiterà di alcuni mesi". (Rin)