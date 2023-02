Russia: Lavrov, non intendiamo chiedere aiuto a Csto "per operazione speciale in Ucraina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non si rivolgerà all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) per chiedere aiuto nell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Penso che questo non avverrà in futuro, perché non ne vediamo la necessità per quanto riguarda l'equipaggiamento delle nostre forze armate e se consideriamo il modo in cui i militari lavorano nell'area dell'operazione speciale", ha risposto Lavrov ad una domanda in merito. "Abbiamo tutto il necessario per raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale e per porre fine alla guerra che l'Occidente ha iniziato attraverso il regime ucraino dopo un colpo di Stato", ha ribadito il ministro. (Rum)