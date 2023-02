Milleproroghe: Savino, depositata norma per far fronte a carenza segretari comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per far fronte alla carenza dei segretari comunali e garantire il necessario supporto qualificato agli enti locali nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assicurando così anche la continuità delle attività amministrative". Lo annuncia in una nota il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Sandra Savino. "Con questa modifica - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - estendiamo da sei mesi a 12 mesi, prorogabili fino a 24 mesi, il periodo massimo di servizio durante il quale il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del ministero dell'Interno, possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, appartenenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a 5.000 abitanti o fino a 10.000 abitanti nelle sedi singole delle isole minori".(Com)