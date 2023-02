Serbia: Demostat, Belgrado nell'Ue entro il 2030 se accetta piano europeo per Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiara prospettiva di adesione della Serbia all'Ue, gli investimenti nel settore energetico e la minore dipendenza dalla Russia in quell'area, l'arrivo di compagnie statunitensi ed europee fanno parte di ciò invece che Belgrado potrebbe aspettarsi se accettasse la proposta. Nel frattempo il Paese balcanico verrebbe gradualmente inserito in altre strutture europee, come il mercato comune europeo, che implica il libero flusso di beni, persone, capitali e servizi. Demostat scrive inoltre che il piano include una clausola in cui si afferma che nessuna delle due parti bloccherà o incoraggerà gli altri Paesi a bloccare i progressi dell'altra nel suo cammino verso l'Ue, e che lo stesso non menziona il riconoscimento del Kosovo o la sua adesione all'Onu. (Res)