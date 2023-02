Kosovo: Usa ribadiscono la necessità di formare l’Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario costituire quanto prima l'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo. È l’invito rivolto in un editoriale pubblicato sul quotidiano kosovaro “Koha” dal consigliere del dipartimento di Stato Usa Derek Chollet e dall'inviato speciale statunitense per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. "Ci sono state molte discussioni sull'Associazione ed è giunto il momento di chiarire cos'è e cosa non è. In generale, l'Associazione dovrebbe essere una struttura per consentire ai comuni con maggioranza di etnia serba di coordinarsi su questioni e servizi come: istruzione, sanità, pianificazione urbana e rurale e sviluppo economico locale, in altre parole, funzioni che tutti i comuni del Kosovo hanno già sotto la loro responsabilità, ed è un modo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini, creare fiducia tra l'etnia serba e governo centrale, garantendo migliori legami tra il nord e altre parti del Paese e la creazione di meccanismi per una maggiore partecipazione dei serbi alla vita sociale del Kosovo", scrivono Chollet ed Escobar. (segue) (Alt)