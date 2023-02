Serbia-Kosovo: non-paper, fallimento proposta europea non è un'opzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza una data fissa, prolungamenti permanenti, ritardi e blocchi torneranno a governare il processo", si legge nel documento. Per quanto riguarda l'Associazione dei comuni serbi (Zso) si ribadisce che la sua formazione "costituisce un obbligo inalienabile del Kosovo" e che "l'attuazione di tutti gli accordi precedentemente raggiunti (compresa l'Associazione dei comuni serbi) e l'attuale proposta europea "sono e devono essere trattati come due processi separati, facilitati in due percorsi paralleli". Il testo riporta che il Kosovo è "libero di non istituire l'Associazione dei comuni serbi e può recedere completamente dall'accordo del 2013", ma poi dovrà "sopportare le conseguenze dell'annullamento di tutte le conquiste precedenti" tra cui si menziona "la libera circolazione, il prefisso telefonico, il controllo di due valichi con la Serbia ed altri". Per quanto riguarda la richiesta del Kosovo di avere una garanzia sul riconoscimento da parte dei 5 Paesi Ue che ancora non l'hanno fatto, si rileva che "è impossibile dare tale garanzia scritta, poiché ciascuno degli Stati è sovrano nelle proprie decisioni, tuttavia è noto che tutti i 27 Stati membri dell'Ue sono a favore della proposta europea". Come si evince dal documento, infine, prima del 2030 non si parla di un accordo che abbia "al centro il riconoscimento", come ipotizzato dal primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Tuttavia, la proposta europea costituirebbe il primo documento riconosciuto a livello internazionale in cui Belgrado accetterebbe che "il Kosovo e la Serbia sono due realtà giuridico/politiche separate soggette ai principi di governance secondo il diritto internazionale". (Seb)