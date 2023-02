Kosovo: Haradinaj (Aak), sì all’accordo sull’Associazione di comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, si è espresso a favore della formazione di un'Associazione di comuni a maggioranza serba. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Zeri”, Haradinaj ha aggiunto che “tutti coloro che presentano l'Associazione come una questione problematica, lo fanno per opporsi all'accordo finale mirato al riconoscimento reciproco”. Secondo il capo della forza d’opposizione, “questo è ciò che sta facendo la Serbia e purtroppo lo sta facendo anche il primo ministro del Kosovo”. Il quotidiano “Koha Ditore” ha pubblicato oggi un editoriale dei rappresentanti Usa Gabriel Escobar e Derek Chollet, in cui viene ribadita la necessità di procedere alla formazione dell’associazione prevista dall’Accordo di Bruxelles del 2013 per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina.(Alt)