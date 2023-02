Serbia-Kosovo: fondazione Ebert presenta bozza su statuto Associazione dei comuni serbi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, si specifica che il piano e il programma di insegnamento in lingua serba si svolgerebbero nel sistema scolastico del Kosovo e che le istituzioni sanitarie funzionerebbero secondo le leggi del Kosovo. La bozza afferma che la Zso potrà essere sciolta solo con decisione della sua Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, mentre nel caso in cui la decisione sullo scioglimento sia presa dall'Assemblea, lo scioglimento è effettuato dal governo del Kosovo. "L'Associazione avrà i suoi simboli ufficiali, compresi uno stemma e una bandiera, che saranno creati dal Consiglio di amministrazione della stessa in conformità con la Costituzione del Kosovo e le leggi locali", aggiunge il testo. La Zso infine, riporta la bozza, ha diritto al proprio bilancio e ai conti bancari e ha il diritto a possedere proprietà e a impegnarsi in transazioni finanziarie. (Alt)