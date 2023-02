Croazia: premier Plenkovic, nessuno ha annesso il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno ha annesso il Kosovo. Lo ha dichiarato il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, in risposta alla dichiarazione del presidente, Zoran Milanovic, secondo cui la comunità internazionale e la Croazia "hanno annesso il Kosovo". "Nessuno ha annesso il Kosovo, altrimenti avrebbe dovuto essere assegnato a un altro Stato. Non conosco il concetto di estrazione nel diritto internazionale", ha detto Plenkovic, ripreso dalla stampa di Zagabria. "Ciò che è importante è che il Kosovo è un Paese indipendente con il quale abbiamo relazioni diplomatiche. Il nostro ministro dell'Economia è stato in Kosovo con circa 50 dei nostri uomini d'affari", ha detto Plenkovic. Il presidente croato Milanovic ha affermato ieri che "il Kosovo è stato preso di forza e tolto alla Serbia. Noi e la comunità internazionale l'abbiamo fatto. Abbiamo annesso il Kosovo, che è stato rubato alla Serbia". (Seb)