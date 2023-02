Kosovo: ambasciatore Usa, attuare impegni sull’Associazione dei comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a sostenere l’attuazione di tutti gli impegni presi nell’ambito del dialogo Belgrado-Pristina. Lo ha ribadito l’ambasciatore Usa in Kosovo, Jeff Hovenier, al termine di un incontro tenuto presso la sede della missione diplomatica con rappresentanti politici e della società civile. La riunione ha visto al centro il tema della formazione di un'Associazione di comuni che presentano una maggioranza serba della popolazione. "Oggi abbiamo tenuto un'audizione all'ambasciata Usa per l'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Sono grato alle varie parti interessate presenti per aver condiviso le loro opinioni e competenze. Continuiamo a sostenere l'attuazione di tutti gli impegni del dialogo", ha scritto Hovenier. All'incontro hanno partecipato funzionari della presidenza, rappresentanti governativi, leader di partito, diplomatici e membri della società civile. Le autorità di Belgrado e Pristina, nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea, hanno raggiunto due accordi riguardanti l'Associazione, uno nel 2013 e uno nel 2015. Nel 2015, la Corte costituzionale del Kosovo ha rilevato che quanto concordato non è in piena armonia con la Costituzione, precisando che però gli articoli possono essere armonizzati.(Alt)