Serbia: presidente Parlamento a colloquio con ambasciatrice greca, Atene non cambia posizione su Kosovo

- La posizione della Grecia riguardo al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Serbia non cambierà. Lo ha riferito oggi l'ambasciatrice greca, Maria Levanti, in un incontro con il presidente dell'Assemblea nazionale serba, Vladimir Orlic. La diplomatica ha confermato che Atene "continua a sostenere il dialogo tra Belgrado e Pristina". "Le relazioni bilaterali tra Serbia e Grecia si basano su sincera amicizia e sostegno reciproco e apprezziamo molto la posizione della Grecia di rimanere coerente nel non riconoscere il Kosovo", ha affermato Orlic. (Seb)