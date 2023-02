Serbia: Assemblea nazionale si riunisce giovedì su processo negoziale con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Serbia Vladimir Orlic ha convocato per giovedì 2 febbraio una sessione speciale il cui unico ordine del giorno sarà la relazione sul processo negoziale con le istituzioni di Pristina per il periodo dal primo settembre 2022 al 15 gennaio 2023. La relazione è stata presentata formalmente ai parlamentari dal governo di Belgrado e dall'Ufficio per il Kosovo e sarà esposta dal presidente Aleksandar Vucic. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta", era stato annunciato che lo stesso Vucic avrebbe chiesto ai parlamentari di discutere anche la nuova proposta europea sulla risoluzione della questione del Kosovo e che alcuni partiti dell'opposizione avevano quindi chiesto al presidente serbo di ricevere il documento per farne oggetto di discussione. Secondo il media però nella relazione inviata dal governo di Belgrado non c'è traccia del documento e nella relazione di giovedì non ci saranno quindi informazioni e discussioni sulla proposta europea.(Seb)