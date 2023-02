Serbia: presidente Vucic, non ci sono scadenze per attuazione proposta europea su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono delle scadenze per l'attuazione della proposta europea sulla questione del Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente "N1". "Tutti vorrebbero che fosse domani, ma non può essere domani, punto", ha detto Vucic ai giornalisti in Bulgaria, dove ha assistito all'inizio dei lavori per l'interconnessione del gas tra i due Paesi. Il presidente serbo alla domanda se crede ci sarà accordo tra i vari partiti politici nella sessione di domani dell'Assemblea della Serbia sulla questione del Kosovo, alla quale parteciperà anche lui, ha risposto "non credo". Intanto i membri dell'opposizione del parlamento serbo chiedono che la proposta europea diventi pubblica e che tutti la possano ricevere per poterla discutere. (segue) (Seb)