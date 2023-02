Usa-Serbia: Blinken sente presidente Vucic, focus su rapporti con il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha ringraziato la controparte “per l’atteggiamento costruttivo” adottato dalla Serbia in relazione alla proposta dell’Unione europea per la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. Entrambi hanno concordato sulla necessità di garantire la stabilità regionale, definita come un requisito fondamentale per “il futuro europeo” del Paese balcanico. (Was)