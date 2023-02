Cospito: Berlusconi, massima fermezza con mafiosi e terroristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campagna elettorale l'ex premier aveva proposto - in solitudine - la costruzione di nuove carceri: "Il grado di civiltà di un Paese dipende anche dalla condizione delle sue carceri. Nelle carceri italiane sono recluse 55.000 persone, quando il numero di posti letto è di 50.000. In alcune carceri vi sono 12 detenuti in una cella, con un solo bagno in condizioni precarie. Il risultato è un suicidio ogni tre giorni nelle nostre carceri. Io mi vergogno di vivere in un Paese che tratta degli esseri umani in questo modo, anche se sono esseri umani che hanno sbagliato. Mi vergogno davvero". Una delle priorità di questo governo è la riforma della giustizia: "Il ministro Nordio ha delineato un quadro organico di riforme che coincide assolutamente con la nostra visione della giustizia. La riforma che vogliamo può dispiacere a certa sinistra e a certi magistrati, ma incontra il consenso anche di una parte dell'opposizione. È una riforma per la libertà dei cittadini, per lo stato di diritto, per un adeguato sistema di garanzia, per dare ordine ed efficienza al sistema giudiziario. Non contiene nulla contro la magistratura, anzi punta a valorizzare quella gran parte dei magistrati che lavora con serietà, con professionalità e con profondo senso di equità", ha concluso Berlusconi. (Res)