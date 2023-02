Cospito: Delmastro, non c'era segreto ed io non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, non pensa affatto di dimettersi, come chiede l'opposizione, per quei colloqui che ha rivelato e reso pubblici tra Alfredo Cospito e un camorrista e un killer della 'ndrangheta, nei quali i criminali incoraggiavano l'anarchico ad andare avanti nel digiuno contro il 41 bis, auspicando un intervento dell'Europa 'che magari ci toglie anche l'ergastolo ostativo'. Secondo Delmastro non dovevano restare segreti: "No - dice al "Corriere della Sera" - Erano in una relazione basata sull'osservazione degli agenti penitenziari che fanno bene il loro lavoro, ponendo attenzione ai detenuti in 41 bis". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato di informazioni 'sensibili' delle quali occorre sapere il livello di segretezza: "Nessun livello. Non sono classificati, né secretati e nemmeno riservati. Credo verificherà lo stenografico. Gli si chiede una valutazione non un atto di fede". Bonelli dei Verdi ha denunciato Donzelli per rivelazione di notizie riservate: "Credo sia in buona fede: parla di intercettazioni. Ma non lo sono. E nemmeno captazioni ambientali". (segue) (Res)