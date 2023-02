Cospito: Delmastro, non c'era segreto ed io non mi dimetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni non sapeva di ciò che sarebbe accaduto: "No, nemmeno io. Donzelli mi ha chiesto. Io ho risposto, e poi è intervenuto". Il sottosegretario ha sentito la premier dopo questa bagarre: "Oggi (ieri). Mi ha chiesto se erano informazioni segrete. Le ho risposto di no. Aggiungo: in un Paese in cui si denuncia che vengono apposti troppi segreti di Stato perché, in un caso in cui i cittadini possono sapere, avrei dovuto comportarmi come chi li vuole tenere all'oscuro?". Il sottosegretario Mantovano non si è irritato: "Assolutamente no. Ci siamo sentiti e gli ho confermato che non sono documenti classificati". "Io - continua Delmastro - ho solo risposto a una domanda, ossia se ci fossero saldature tra anarchici e mafiosi. E ho risposto che abbiamo solo elementi che fanno desumere una battaglia comune contro il 41 bis. Oltre al digiuno di Cospito, che vuole far revocare la misura a tutti i detenuti, ho citato quei colloqui. Lo avrei fatto in un'interrogazione parlamentare con più precisione. Ne ho il dovere", ha concluso il sottosegretario alla Giustizia. (Res)