Lavoro: Calderone, premi a chi produce di più

20 luglio 2021

- Forte semplificazione dei contratti di lavoro, superando il decreto Trasparenza e alleggerendo l'obbligo di indicare una causale per i contratti a termine. Con il decreto Lavoro, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane, la ministra Maria Elvira Calderone prova a dare una spinta all'occupazione agevolando le imprese che vogliono assumere. Lunedì ha avuto un incontro con il presidente del Consiglio: "È stato un incontro molto cordiale e in sintonia, dopo 100 giorni di governo - racconta al "Messaggero" - Il dialogo si è incentrato su grandi temi a cui il Ministero del lavoro sta lavorando: politiche attive, pensioni, sicurezza sul lavoro e semplificazioni. Per tutti sono stati attivati dei tavoli tecnici". In questi giorni si parla molto di differenziazioni salariali su base territoriale, per la scuola ma non solo: "Escluderei il ritorno alle gabbie salariali. La strada non è quella della deroga ai Contratti nazionale. Ci sono, però, dei margini per lavorare su meccanismi virtuosi di premialità". Si riferisce alle retribuzioni legate alla produttività e ai risultati aziendali, come chiesto da Confindustria: "Sì la contrattazione di secondo livello ha dato già ottimi risultati dove è stata sperimentata. Non vedo un motivo perché non possa essere incoraggiata, sia nel privato sia nel pubblico". Quanto al reddito di cittadinanza, in agosto 600 mila disoccupati perderanno il sussidio: "Premetto che ai lavoratori fragili nulla sarà tolto. Entro il primo gennaio 2024, per loro, arriverà un nuovo strumento di tutela più aderente alle loro esigenze. Per quanto riguarda i lavoratori occupabili stiamo lavorando ad un nuovo assetto di gestione delle politiche attive. Che comprende anche nuove risposte per i percettori del reddito di cittadinanza". (segue) (Res)