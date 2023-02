Lavoro: Calderone, premi a chi produce di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra si sofferma inoltre sui centri per l'impiego, che "sono una risorsa e lavoreremo per dotarli di competenze adeguate alla sfida importante che li attende. A fronte di 11 mila assunzioni previste per i centri per l'impiego, a ottobre 2022 ne erano state fatte poco più di 4mila. Le procedure sono ancora in corso. Prevediamo di coinvolgere anche le agenzie private già accreditate al Ministero del Lavoro, come previsto dalla Legge Biagi. Il tutto per intensificare il matching fra domanda e offerta di lavoro". Sulla previdenza, conferma l'obiettivo di portare il limite per il pensionamento anticipato a quota 41: "La questione è presente nel confronto con le parti sociali e si faranno tutte le verifiche di sostenibilità necessarie. Il nostro focus, oltre ad analizzare altre ipotesi di anticipo pensionistico, tuttavia, è anche su misure che garantiscano la semplificazione del sistema attuale, specie nel dialogo tra le gestioni e i vari ordinamenti, oltre che nell'introduzione di benefici pensionistici più stabili, razionali e chiari per le categorie più deboli riconfermando la coerenza e la sostenibilità del sistema", ha concluso Calderone. (Res)