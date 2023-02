Oman: ministero Finanze firma memorandum con fondo saudita per progetto infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dell’Oman ha firmato un memorandum d’intesa con il Fondo saudita per lo sviluppo (Fsd) da 320 milioni di dollari per finanziare il progetto di sviluppo delle infrastrutture della Zona economica speciale ad Ad Dhahirah, in Oman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale il memorandum “mira ad aprire nuovi orizzonti di cooperazione tra i due Paesi con l'istituzione della zona economica destinata a promuovere la crescita, aumentare il commercio e incoraggiare i partenariati”. L'accordo è stato firmato dall’amministratore delegato del Fondo Sultan al Murshid e dal ministero delle finanze dell'Oman rappresentato da Zahri al Abri, durante il Forum per gli investimenti congiunti in corso a Riad. “Questo protocollo d'intesa riflette le relazioni storiche di lunga data e la stretta collaborazione tra il Regno dell'Arabia Saudita e il Sultanato dell'Oman. Questo progetto contribuirà a realizzare le ambiziose visioni dei due paesi, la crescita economica e la prosperità sociale”, ha affermato Al Marshad in occasione della firma. (Res)