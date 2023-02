Energia: Scaroni, Eni arma vincente in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Russia - continua - noi europei importavamo centocinquanta miliardi di metri cubi di gas all'anno, l'Algeria ce ne fornisce venti che da soli non bastano a coprire l'intero fabbisogno italiano. Perciò la produzione algerina va aumentata, le pipeline della linea adriatica vanno raddoppiate, servono infrastrutture. L'Italia gode di un vantaggio specifico: i tubi esistono già e il gas africano è meno costoso di quello liquefatto proveniente da Stati Uniti e Qatar". Insomma, il Piano Mattei lo convince: "Il governo ha goduto di due fortune: le temperature elevate di quest'inverno che hanno ridotto i consumi stagionali di gas e che hanno evitato razionamenti, e la presenza massiccia di Eni in Africa. Sia io che l'amministratore delegato Claudio Descalzi siamo, in un certo senso, figli di Enrico Mattei. Il rapporto con l'Algeria e con la Libia viene da lontano. Ad Algeri Mattei e l'Eni sono visti ancora oggi come protagonisti del processo di emancipazione del paese dal colonialismo francese per via del sostegno fornito, negli anni Cinquanta, al Fronte di liberazione nazionale". In Libia invece la situazione è più complessa, nonostante l'accordo sul gas firmato sabato scorso a Tripoli da Eni e Noc: "In Libia tutti sono ai margini. Oggi quel paese è tecnicamente uno stato fallito, nella totale impasse politica, il che rappresenta un enorme problema per noi che importavamo quasi dieci miliardi di metri cubi di gas all'anno e oggi ne importiamo meno di un miliardo. Senza stabilità politica, non c'è sviluppo". (segue) (Res)