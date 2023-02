Energia: Scaroni, Eni arma vincente in Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Eni Claudio Descalzi ha dichiarato che potremo fare totalmente a meno del gas russo nell'inverno 2024-2025. "E' così, - conferma Sacroni - allo stato attuale continuiamo a importare circa venti milioni di metri cubi di gas russo al giorno. Progressivamente dovremo completamente rinunciarvi. Nel frattempo, abbiamo aumentato l'import di gas liquido dagli Usa che però è ben più costoso. Nel lungo periodo, il sistema industriale in Europa e in Italia dovrà fare i conti con un prezzo dell'energia più elevato che negli Usa". Al Consiglio europeo del 9 febbraio l'Europa troverà una risposta adeguata al massiccio piano di investimenti messi sul tavolo da Washington per incentivare l'industria statunitense nella transizione verde: "Sono convinto che il Consiglio europeo emetterà un nuovo bond per fare fronte alla competizione statunitense. Questa sfida non è solo italiana ma investe l'Europa intera", ha concluso Scaroni. (Res)