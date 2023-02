Arabia Saudita: forze di sicurezza arrestano 348 persone in operazioni anti-droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Arabia Saudita hanno arrestato 348 persone in seguito ad alcune operazioni della guardia di frontiera che ha sventato un contrabbando di stupefacenti nel Regno. Lo ha riferito il portavoce della guardia di frontiera, Misfer al Quraini, secondo quanto riferito dall’emittente “Cnn Arabic”. In particolare, sono state sequestrate oltre 42 tonnellate di khat (pianta africana che diversi Paesi tra cui l'Italia classificano come sostanza stupefacente), 661 chilogrammi di hashish, 118.517 compresse di anfetamine e 318.970 compresse soggette a regolamentazione medica in alcune operazioni compiute tra le province di Najran, Jizan, Asir, Tabuk, Mecca e Medina. Tra le persone arrestate sono presenti 33 cittadini sauditi, 273 yemeniti, 38 etiopi, tre egiziani e un eritreo. (Res)