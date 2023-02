Russia: incendio in un cantiere a Sebastopoli causa sette vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificato nella notte un incendio in alcune baracche situate in un cantiere nella città di Sebastopoli, in Crimea, che ha causato almeno sette vittime. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", sulla base di quanto affermato da un rappresentante dei servizi di emergenza locali. L'incendio, che è già stato domato, si è esteso per oltre 200 metri quadrati. I servizi di emergenza continuano a cercare cinque operai dispersi impiegati nel cantiere. (Rum)