Golfo: banche centrali aumentano tassi interesse dopo rialzo Fed statunitense

- Le Banche centrali di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Bahrein hanno alzato i tassi di prestito di riferimento dopo un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento da parte della Federal Reserve statunitense (Fed). Al fine di controllare l'aumento dell'inflazione e ripristinare la stabilità dei prezzi. La Banca centrale saudita, nota come Sama, ha alzato il tasso di riferimento repo di un quarto di punto percentuale al 5,25 per cento e il tasso reverse repo di un margine simile al 4,75 per cento. La Banca centrale degli Emirati ha aumentato il tasso di interesse per i depositi overnight di un quarto di punto percentuale al 4,65 per cento. La Banca centrale del Bahrein ha aumentato il tasso sui depositi di 25 punti base al 5,5 per cento. La maggior parte dei Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ad eccezione del Kuwait, segue i movimenti dei tassi ufficiali da parte della Fed a causa dell'ancoraggio delle valute al dollaro statunitense.(Res)