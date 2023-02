Regno Unito: Sunak prepara un viaggio negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Suank sta prendendo in considerazione un viaggio negli Stati Uniti per visitare il presidente statunitense Joe Biden. Secondo il quotidiano "The Guardian", i funzionari del primo ministro britannico stanno elaborando piani per un viaggio a Washington nelle prossime settimane con l'obiettivo di discutere di una serie di argomenti, tra cui l'Ucraina, le nuove tecnologie e la sicurezza economica. Lo stesso Biden dovrebbe recarsi nel Regno Unito intorno all'inizio di aprile, ma solo se entro questa data sarà raggiunto un accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord. (Rel)