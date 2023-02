Ue-Kazakhstan: Borrell e ministro Esteri Tileuberdi celebrano 30mo anniversario relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorre il trentesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra il Kazakhstan e l'Unione europea. Negli ultimi tre decenni, si legge in una nota del Servizio per le relazioni esterne, Astana e Bruxelles hanno costruito una solida partnership basata sul rispetto e sulla fiducia reciproci. “Dalla firma dell'accordo di partenariato e cooperazione nel 1995 all'entrata in vigore del nostro accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (Epca) nel 2020, le nostre relazioni dinamiche hanno fatto molta strada”, si legge in una dichiarazione congiunta dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e del ministro degli Esteri kazako, Mukhtar Tileuberdi. “L'Epca copre ora 29 vaste aree di cooperazione: dall'economia, al commercio e agli investimenti, alla cooperazione nel settore dell'aviazione, dell'istruzione e della ricerca, della società civile e dei diritti umani. Il Kazakhstan e l'Ue rimangono fermamente impegnati a sviluppare e rafforzare ulteriormente le nostre relazioni bilaterali reciprocamente vantaggiose per attuare pienamente l'Epca”, affermano Borrell e Tileuberdi. (segue) (Beb)