Ue-Kazakhstan: Borrell e ministro Esteri Tileuberdi celebrano 30mo anniversario relazioni diplomatiche (2)

- L'Ue, si legge nella dichiarazione congiunta, “ribadisce il suo pieno sostegno alle riforme politiche ed economiche su larga scala del Kazakhstan per portare avanti la sua visione di un Kazakhstan giusto ed equo e l'impegno a svolgere un'indagine completa e trasparente sugli eventi del gennaio 2022. Il memorandum d'intesa recentemente firmato per un partenariato strategico su materie prime sostenibili, batterie e catene del valore dell'idrogeno rinnovabile sarà fondamentale per le transizioni verdi e digitali. Attendiamo con impazienza un aumento dei contatti ad alto livello e della cooperazione parlamentare, il rafforzamento dei legami tra imprese e persone e il dialogo continuo sui diritti umani e lo stato di diritto”. Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, proseguono Borrell e Tileuberdi, “ribadiamo il nostro fermo impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dei principi di sovranità e integrità territoriale. Sottolineiamo l'importanza di mantenere la pace e la stabilità, nonché di risolvere le controversie attraverso mezzi diplomatici”. (segue) (Beb)