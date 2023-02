Ue-Kazakhstan: Borrell e ministro Esteri Tileuberdi celebrano 30mo anniversario relazioni diplomatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due capi delle diplomazie hanno riaffermato la loro “ambizione di istituire un quadro forte e lungimirante per la cooperazione tra l'Ue e l'Asia centrale e di rafforzare il dialogo regionale in Asia centrale, fondamentale per la prosperità, la resilienza e lo sviluppo sostenibile. Come prossimo passo, attendiamo con impazienza il Forum economico Ue-Asia centrale che si terrà ad Almaty, in Kazakhstan, nel 2023". "In questo anno fondamentale per le nostre relazioni, guardiamo al futuro con fiducia nella nostra collaborazione sempre più stretta e sfaccettata. Siamo determinati a portarla avanti per il reciproco vantaggio dei cittadini dell'Unione europea e del Kazakhstan, nonché per una maggiore stabilità e prosperità regionale”, concludono l'Alto rappresentante Ue e il ministro degli Esteri kazako. (Beb)