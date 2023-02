Ucraina: Regno Unito, Ong raccolgono 452 milioni di euro in donazioni per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono stati donati all'Ucraina più di 400 milioni di sterline (circa 452 milioni di euro) raccolti da enti di beneficenza britannici. Di conseguenza, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, il Comitato di emergenza per i disastri (Dec), il gruppo che raccoglie diverse Ong del Regno Unito, è diventato il più grande donatore di aiuti umanitari in Ucraina. Il 59 per cento dei fondi del Dec spesi nei primi sei mesi del conflitto sono stati utilizzati per vari progetti in Ucraina, mentre il resto è stato speso per rispondere alla crisi causata dai rifugiati ucraini fuggiti in Romania, Polonia, Moldova e Ungheria.(Rel)