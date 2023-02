Ucraina: ministro Difesa Reznikov, Putin non attaccherà mai la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia Vladimir Putin non attaccherà mai la Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov all'emittente televisiva francese "BfmTv". "Putin sa bene che se entra in conflitto con i Paesi dell'Alleanza perde al 100 per cento", ha detto il ministro. "Il presidente russo presenta la sua guerra in Ucraina come una guerra contro l'Occidente e spiga che non si può vincere perché contro di loro c'è la Nato ma in realtà affronta l'esercito ucraino", ha affermato Reznikov. L'Ucraina "sta acquisendo il suo diritto di essere membro della Nato", ha aggiunto il ministro.(Kiu)